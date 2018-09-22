Джошуа сравнил предстоящий бой с Поветкиным с путешествием в ад

Поединок пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли", начало - 00:00 мск в ночь на воскресенье. На кону боя будут стоять принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа готов к сложному бою с россиянином Александром Поветкиным и сравнивает предстоящий поединок с путешествием в ад и обратно. Слова боксера опубликовала в субботу в преддверии матча газета "Таймс".

"Перед боем с [Владимиром] Кличко я думал, что это будет хороший поединок. Ну, вы сами знаете - два здоровых парня обмениваются джебами, потом двойка, двойка, хук, и в какой-то момент я его отправлю в нокаут, как я это делал с остальными противниками, но тот вечер прошел совершенно по- другому, - рассказал обладатель трех чемпионских поясов. - Под конец своей карьеры 41-летний Кличко так стремился заполучить пояса, что сам называл это одержимостью. С Поветкиным история та же - на закате карьеры ему предстоит бой на стадионе "Уэмбли", он почти того же возраста, хочет завладеть поясами, так что я должен быть готов к путешествию в ад и обратно".

По словам тренера британского боксера Роба Маккрэкена, бой с Кличко и последующие поединки многому научили его подопечного, получившего опыт поединков "с профессионалами наивысшего уровня". Маккрэкен считает, что встреча с Поветкиным станет своего рода экзаменом для Джошуа, которому придется показать все, на что он способен.

"У Джошуа есть сила, скорость, но решающее значение имеет момент нанесения удара, ведь если противник видит, что вы собираетесь делать, он заблокирует удар. Поветкина очень хорошо учили, его удары очень точны, и он наносит их в нужный момент. Он также хорошо умеет оказывать давление на соперника, - сказал тренер Джошуа. - Так что Энтони придется разбивать его атаки, заставлять его двигаться и обороняться, медленно ломать и при этом не допустить ни единой бреши в собственной обороне".

Страх поражения с тобой всегда

Как признал сам Джошуа, исход поединка может решить единственный удар, но тем, по его словам, и интересны бои супертяжеловесов. Впрочем, за свою пятилетнюю карьеру в профессиональном боксе британец пока не проиграл ни одного боя, одержав 21 победу (20 - нокаутом).

"Страх поражения с тобой всегда, - сказал он. - Даже Шугар Рэй Робинсон - величайший боец всех времен - проигрывал, так почему тогда кто-то может думать, что никогда не проиграет сам? Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Томас Хирнс, Роберто Дюран, Мохаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Риддик Боу - все они проигрывали. Так что кто я такой, чтобы остаться непобежденным?"

На счету 39-летнего Поветкина, который является олимпийским чемпионом 2004 года, 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение.