Каноист Штокалов рассказал о финансовых потерях из-за задержки передачи бронзы ОИ-2016

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Задержка процесса передачи бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года стала причиной финансовых потерь у российского каноиста Ильи Штокалова. Об этом заявил сам спортсмен, чьи слова для ТАСС приводит пресс-служба управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

Штокалов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял четвертое место в заезде на 1000 метров, уступив молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому, позднее дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил. Позднее результат Тарновского был аннулирован, на третье место переместился россиянин. Международный олимпийский комитет (МОК) в августе принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 Штокалову, предложив тому определиться с датой и местом, где он хотел бы получить награду. Спортсмен предложил МОК, чтобы церемония вручения медали состоялась 10 сентября в Олимпийском музее Лозанны, однако ответа от организации пока не последовало.

"Я жду ответа от МОК, когда они мне скажут, что можно приехать и забрать. Это случится в Швейцарии, в Олимпийском музее. Международный олимпийский комитет будет формировать календарный план, после чего мне скажут точную дату. Из МОК со мной лично никто не связывался, контакт шел через Олимпийский комитет России", - заявил Штокалов.

"Для меня она не обесценилась, я с нетерпением жду медаль. Призер Олимпийских игр - это навсегда. В деньгах есть потери, конечно же, но о них говорить не хочу", - добавил 32-летний спортсмен.

На чемпионате Европы 2017 года россиянин стал бронзовым призером в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 м.