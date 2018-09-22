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Футбол в России

Хохлов: некоторые футболисты "Динамо" не показали должный настрой в матче РПЛ с "Анжи"

Московский клуб на своем поле в Химках уступил "Анжи" в матче восьмого тура РПЛ со счетом 0:1
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Некоторые футболисты московского "Динамо" не настроились должным образом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Анжи", поэтому поражение бело-голубых стало закономерным результатом. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер столичного клуба Дмитрий Хохлов.

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"Динамо" в субботу на своем поле в Химках уступило "Анжи" в матче восьмого тура РПЛ со счетом 0:1, потерпев второе поражение в текущем сезоне.

"То, чего опасались, о чем всю неделю говорили, то и получили, - сказал Хохлов. - Элементарный недонастрой некоторых игроков - подумали почему-то, что на классе сможем выиграть, вот и закономерный результат".

"Мы не создали "Анжи" никаких трудностей, играли медленно, в полутонах. Пропустили гол, а это то, что было нужно "Анжи", так как они сели в оборону, потом попробуй ее взломать", - заключил главный тренер хозяев.

В активе "Динамо" осталось 10 очков, команда находится на шестом месте таблицы. Следующий матч бело-голубые проведут 30 сентября на выезде против "Краснодара". "Анжи" набрал шесть очков и поднялся с последнего места на 14-е. В девятом туре махачкалинцы 30 сентября на своем поле примут лидера чемпионата - санкт петербургский "Зенит".

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