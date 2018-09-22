Словак Клижан стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Словак Мартин Клижан вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 19 минут. Клижан не был посеян на турнире, Вавринка получил wild card ("специальное приглашение").

В другом полуфинале позднее в субботу встретятся австриец Доминик Тим (первый номер посева) и испанец Роберто Баутиста-Агут (5).

Последний российский представитель на турнире, Даниил Медведев, выбыл на стадии четвертьфинала.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.