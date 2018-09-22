Адиев: главный арбитр матча РПЛ между "Динамо" и "Анжи" допустил ряд спорных моментов

"Я не имею привычки обсуждать работу арбитра. Но нам, как, наверное, и динамовцам, показалось, что был ряд спорных моментов, а судья иногда даже свистел в сторону хозяев. Ковыряться в нюансах не стоит, они люди, они ошибаются. Футбол развивается, он стал более динамичным, поэтому нельзя все сваливать на судей, им наоборот нужна помощь", - сказал Адиев.

Махачкалинцы в субботу обыграли "Динамо" на выезде со счетом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга, который в числе прочего назначил пенальти в ворота "Анжи" в концовке матча за игру рукой защитника Дмитрия Белорукова. Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин отразил одиннадцатиметровый удар Евгения Луценко.

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Главный судья матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и махачкалинским "Анжи" Владислав Безбородов принял несколько спорных решений и часто необоснованно свистел в пользу бело-голубых. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Анжи" Магомед Адиев.

"Сложная игра, для нас легких и не бывает, - продолжил главный тренер "Анжи". - В начале матча мы вышли довольно нормально, не отсиживались в обороне. Первый тайм заканчивался с небольшим преимуществом "Динамо", но и мы старались предъявить свои козыри в атаке. Во втором тайме соперник взвинтил игру заменами, но мы нашли свой момент, забили гол, хотя потом приходилось в большей степени отсиживаться в обороне, так как "Динамо" наращивало преимущество".

Также Адиев прокомментировал нынешнее состояние "Анжи", который на протяжении последних месяцев испытывает финансовые трудности, имея крупные задолженности. "Надеемся, что сезон доиграем. Президент "Анжи" [Осман Кадиев] прилагает большие усилия, не бросает команду. Определенные сдвиги есть, уже появились разговоры не про ближайшие три тура, а о том, что до зимы точно дотянем", - с улыбкой заключил специалист.

"Анжи" после победы над "Динамо" набрал шесть очков и поднялся на 14-е место. В девятом туре махачкалинцы 30 сентября на своем поле примут лидера чемпионата - санкт петербургский "Зенит".