Центр фехтования Ильгара Мамедова открылся в Химках

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Центр фехтования главного тренера сборной России Ильгара Мамедова открылся в подмосковных Химках. Торжественное открытие прошло в субботу.

"Это - центр всех российских фехтовальщиков, это наш дом, самый лучший, самый современный, - рассказал ТАСС Мамедов. - Решение о его создании было принято еще до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, в марте 2016 года Алишером Усмановым. Главная задача центра - развивать детское фехтование, также в нем будут тренироваться спортсмены нашей сборной. Я просто счастлив, что это произошло".

Мамедов отметил, что новому Центру будет по силам принимать учебно-тренировочные сборы национальной команды. "В нем будет 18 дорожек с современной аппаратурой, все необходимое - начиная от тренажерных залов, залов для общефизической подготовки, баскетбола, тенниса, волейбола, рекреативная зона, даже комната с караоке. Мы успели провести в новом центре детский турнир и соревнования ветеранов".

"Содержаться центр будет по западной системе платных групп - налоги, обслуживание, зарплаты тренерам нужно платить. Мы уже начали набор учащихся. Как оказалось, к нам готовы приезжать даже из-за рубежа поработать по принципу летних лагерей на две-три недели - из США, Гонконга, Египта, Катара", - рассказал Мамедов.

Мамедов - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, участник четырех Олимпиад, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка Европы, многократный чемпион и призер чемпионатов СССР и России. Он возглавляет российскую команду с 2012 года.