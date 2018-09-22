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КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Барыс" со счетом 7:3 в матче КХЛ

Шведский форвард уфимского клуба Линус Умарк забросил 100-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 22 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (1-я минута), Теэму Хартикайнен (19, 25), Артем Сергеев (22), Филип Ларсен (28), Линус Умарк (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У гостей отличились Андрес Петерссон (16), Никита Михайлис (47) и Дмитрий Шевченко (54).

Шведский форвард "Салавата" Умарк забросил 100-ю шайбу в КХЛ. Для этого ему понадобилось провести 347 игр. Умарк играет за "Салават Юлаев" с 2015 года, до этого в КХЛ он выступал за московское "Динамо" и финский "Йокерит". Помимо гола, в матче с "Барысом" он отметился четырьмя результативными передачами.

В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" занимает третье место (13 очков), "Барыс" - седьмое (9).

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