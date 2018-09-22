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Футбол в России

Гимнастки Аверины нанесут первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"

Матч ЦСКА - "Спартак" начнется в воскресенье в 19:00 мск на столичном стадионе "ВЭБ-Арена"
Сестры Дина и Арина Аверины Игорь Ленкин/ТАСС
Сестры Дина и Арина Аверины
© Игорь Ленкин/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины нанесут символический удар по мячу перед матчем восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Спартаком". Об этом спортсменки сообщили в эфире в официальной группе Олимпийского комитета России в социальной сети "ВКонтакте".

"Нас пригласили, мы завтра идем на футбол ЦСКА - "Спартак", будем пинать первый мяч", - сказала одна из сестер.

Матч ЦСКА - "Спартак" начнется в воскресенье в 19:00 мск на московском стадионе "ВЭБ-Арена".

20-летние близнецы Дина и Арина Аверины являются многократными чемпионками мира по художественной гимнастике. На счету Дины восемь золотых наград, у Арины - три.

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