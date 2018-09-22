Александр Емельяненко: российские промоушены ни в чем не уступают UFC

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Российские организации могут провести турниры по ММА не слабее Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил российский боец Александр Емельяненко.

UFC 15 сентября провел первый в истории организации турнир в России. Мероприятие прошло в московском спорткомплексе "Олимпийский", его посетили 26603 зрителя.

"Я не был там, не присутствовал. Но хочу сказать, что наши турниры, российские, ни в чем не уступают турниру, который провел здесь UFC", - сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре 2017 года.