Ковтун: "Спартаку" будет сложно в обороне, так как ЦСКА интересно играет впереди

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обороне "Спартака" будет непросто действовать в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА из-за изобретательных действий футболистов армейцев в атаке. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе "Спартака" Юрий Ковтун.

ЦСКА и "Спартак" встретятся 23 сентября на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.

"Нынешнее сочетание центральных защитников "Спартака" в лице Сальваторе Боккетти и Георгия Джикии выглядит очень достойно, но в дальнейшем потеря любого игрока центра обороны, конечно, будет проблемой для "Спартака", - сказал Ковтун. - Думаю, в этом матче игре центральных защитников у "Спартака" будет отведена немаловажная роль. Все будет зависеть от того, какую задачу поставит соперник, ЦСКА интересно действует на острие атаки, обороне "Спартака" будет непросто".

На этой неделе армейцы сыграли вничью в матче групповой стадии Лиги чемпионов с чешской "Викторией" (2:2), а "Спартак" в групповом раунде Лиги Европы уступил австрийскому "Рапиду" - 0:2. "Психологический климат у "Спартака" будет не самый оптимальный. У ЦСКА же в чемпионате идет все по нарастающей, в Чехии команда вырвала ничью. Но учитывая, что это дерби между непримиримыми соперниками, то настрой спартаковцев может помочь им переломить ситуацию в свою пользу".

В стартовом составе "Спартака" в игре с "Рапидом" вышло сразу четыре его воспитанника: Александр Ломовицкий, Николай Рассказов, Александр Максименко и Артем Тимофеев. "То, что спартаковская молодежь доказывает игрой свою состоятельность, это хорошо, и предстоящий матч для нее будет проверкой. В дерби она получит хорошую закалку и больше возможностей для прогресса, и главное, чтобы была игровая практика", - отметил специалист.