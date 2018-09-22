{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Арсенал" сыграл вничью с "Рубином" в матче Российской премьер-лиги

Казанский клуб ушел от поражения на последних минутах встречи
Футболисты "Рубина" Егор Алеев/ТАСС
Футболисты "Рубина"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле.

Мячи в составе хозяев забили Абдул Кадири Мохаммед (13-я минута) и Зелимхан Бакаев (76). У гостей отличились Игорь Коновалов (77) и Филип Уремович (90+2). На 79-й минуте футболист "Рубина" Хорен Байрамян не реализовал пенальти.

Впервые в истории противостояния в высшем дивизионе чемпионатов России (7 матчей) команды на двоих забили больше трех мячей.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 9 очков. "Рубин" с 11 очками идет на шестой позиции.

В следующем туре "Арсенал" в гостях 29 сентября сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" 1 октября примет самарские "Крылья Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит761012-219
2Ростов74219-314
3Спартак74216-314
4Краснодар741211-613
5ЦСКА733112-312
6Рубин82519-811
7Динамо82429-610
8Ахмат73138-910
9Оренбург73139-710
10Арсенал82339-89
11Локомотив72325-59
12Урал82248-158
13Крылья Советов72142-97
14Анжи82064-146
15Енисей81253-115
16Уфа71154-114
Теги
Российский футбол
Шубенков претендует на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года
Голосование в данной номинации продлится до 5 октября
Читать полностью