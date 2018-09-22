"Арсенал" сыграл вничью с "Рубином" в матче Российской премьер-лиги

ТАСС, 22 сентября. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле.
Мячи в составе хозяев забили Абдул Кадири Мохаммед (13-я минута) и Зелимхан Бакаев (76). У гостей отличились Игорь Коновалов (77) и Филип Уремович (90+2). На 79-й минуте футболист "Рубина" Хорен Байрамян не реализовал пенальти.
Впервые в истории противостояния в высшем дивизионе чемпионатов России (7 матчей) команды на двоих забили больше трех мячей.
В турнирной таблице "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 9 очков. "Рубин" с 11 очками идет на шестой позиции.
В следующем туре "Арсенал" в гостях 29 сентября сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" 1 октября примет самарские "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|6
|1
|0
|12-2
|19
|2
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|6-3
|14
|4
|Краснодар
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА
|7
|3
|3
|1
|12-3
|12
|6
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|7
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|9
|Оренбург
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|10
|Арсенал
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|11
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|5-5
|9
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|2-9
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|16
|Уфа
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4