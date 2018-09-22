"Севастополь" разгромил "Инкомспорт" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" со счетом 5:1 выиграл на своем поле у ялтинского "Инкомспорта" в шестом туре чемпионата Крыма.
В составе хозяев голы забили Редван Османов (4-я и 79-я минуты), Александр Жабокрицкий (33, 43) и Евгений Прокопенко (90), у гостей - Дмитрий Литвинов (67). Остальные матчи тура завершились со следующими результатами: "Океан" - "Крымтеплица" (2:2), "Гвардеец" - "Евпатория" (0:2), "Кызылташ" - "ТСК-Таврия" (1:1).
В турнирной таблице лидируют "Крымтеплица" и "ТСК- Таврия", набравшие по 12 очков, далее следуют "Севастополь" (11), "Кызылташ" (10), "Океан" (7) "Евпатория" (7), "Гвардеец" (4), "Инкомспорт" (3).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".