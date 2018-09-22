Шубенков претендует на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года

ТАСС, 22 сентября. Россиянин Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 метров с барьерами, номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА).

Также на это звание претендуют швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), литовец Андрюс Гуджюс (метание диска), Рамиль Гулиев из Турции (спринт), поляк Михал Харатык (толкание ядра), норвежец Якоб Ингебригтсен (бег на средние дистанции), француз Кевин Майер (многоборье), поляк Войцех Новицкий (метание молота), немец Томас Рёлер (метание копья), норвежец Карстен Вархольм (бег на 400 м с барьерами).

Голосование в данной номинации продлится до 5 октября.

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014). В этом сезоне российский бегун стал победителем финального этапа "Бриллиантовой лиги", на чемпионате Европы по легкой атлетике он занял второе место.