"Уфа" сыграла вничью с "Ростовом" и прервала пятиматчевую серию поражений в РПЛ

ТАСС, 22 сентября. "Ростов" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в рамках восьмого тура прошла на "Ростов-Арене".

"Ростов" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, команда Валерия Карпина имеет в активе 15 очков. "Уфа" прервала пятиматчевую серию поражений, в последний раз уфимцы набирали очки в чемпионате в матче второго тура против "Анжи" (3:0, 6 августа), команда занимает 15-е место, набрав пять очков.

В девятом туре "Ростов" сыграет в гостях с московским "Спартаком" 30 сентября. "Уфа" 29 сентября примет "Енисей".