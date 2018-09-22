"Уфа" сыграла вничью с "Ростовом" и прервала пятиматчевую серию поражений в РПЛ

ТАСС, 22 сентября. "Ростов" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в рамках восьмого тура прошла на "Ростов-Арене".
"Ростов" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, команда Валерия Карпина имеет в активе 15 очков. "Уфа" прервала пятиматчевую серию поражений, в последний раз уфимцы набирали очки в чемпионате в матче второго тура против "Анжи" (3:0, 6 августа), команда занимает 15-е место, набрав пять очков.
В девятом туре "Ростов" сыграет в гостях с московским "Спартаком" 30 сентября. "Уфа" 29 сентября примет "Енисей".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|6
|1
|0
|12-2
|19
|2
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|6-3
|14
|4
|Краснодар
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА
|7
|3
|3
|1
|12-3
|12
|6
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|7
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|9
|Оренбург
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|10
|Арсенал
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|11
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|5-5
|9
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|2-9
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Уфа
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5