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Футбол в России

"Уфа" сыграла вничью с "Ростовом" и прервала пятиматчевую серию поражений в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Болельщики "Ростова" на стадионе "Ростов-Арена" Валерий Матыцин/ТАСС
Болельщики "Ростова" на стадионе "Ростов-Арена"
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. "Ростов" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в рамках восьмого тура прошла на "Ростов-Арене".

"Ростов" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, команда Валерия Карпина имеет в активе 15 очков. "Уфа" прервала пятиматчевую серию поражений, в последний раз уфимцы набирали очки в чемпионате в матче второго тура против "Анжи" (3:0, 6 августа), команда занимает 15-е место, набрав пять очков.

В девятом туре "Ростов" сыграет в гостях с московским "Спартаком" 30 сентября. "Уфа" 29 сентября примет "Енисей".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит761012-219
2Ростов84319-315
3Спартак74216-314
4Краснодар741211-613
5ЦСКА733112-312
6Рубин82519-811
7Динамо82429-610
8Ахмат73138-910
9Оренбург73139-710
10Арсенал82339-89
11Локомотив72325-59
12Урал82248-158
13Крылья Советов72142-97
14Анжи82064-146
15Уфа81254-115
16Енисей81253-115

 

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