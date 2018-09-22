Поцелуев: России надо делать ставку на женский скейтбординг с прицелом на ОИ

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. России следует делать ставку на женский скейтбординг, если говорить о будущих успехах на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.
"Наша цель - Олимпиада, олимпийский отбор начнется в начале 2019 года. В Рио-де-Жанейро с 11 по 13 января пройдет чемпионат мира по стриту (стиль скейтбординга, в котором трюки исполняются на таких препятствиях, как лестницы, бордюры, поручни - прим. ТАСС), с этого момента начнется подсчет рейтинговых очков", - сказал Поцелуев.
Федерация скейтбординга России образована в декабре 2016 года, в год, когда этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр.
"Есть олимпийская квота: два мальчика, две девочки. Конкуренция у парней на эти места серьезная, у девочек - нет. Но вообще, женский скейтбординг менее конкурентный в мире, и если говорить об успехах на Олимпиадах, призовых местах чемпионатов мира, то надо делать ставку на женский скейтбординг", - добавил собеседник ТАСС.
Скейтбординг и серфинг в августе 2016 года были признаны олимпийскими видами спорта и включены в программу Игр-2020 в Токио.