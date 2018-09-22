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Футбол в России

"Ахмат" и "Оренбург" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Болельщики "Ахмата" Елена Афонина/ТАСС
Болельщики "Ахмата"
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Игра прошла в Грозном.

В составе хозяев мяч на 22-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, сравнял счет на 67-й минуте полузащитник Вадим Афонин.

В турнирной таблице "Ахмат" занимает седьмое место с 11 очками. "Оренбург" имеет в активе столько же очков, но опережает грозненцев на одну позицию по дополнительным показателям.

В следующем туре "Ахмат" сыграет против чемпиона страны "Локомотива" в гостях 29 сентября. "Оренбург" 28 сентября примет ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит761012-219
2Ростов84319-315
3Спартак74216-314
4Краснодар741211-613
5ЦСКА733112-312
6Ахмат83239-1011
7Оренбург832310-811
8Рубин82519-811
9Динамо82429-610
10Арсенал82339-89
11Локомотив72325-59
12Урал82248-158
13Крылья Советов72142-97
14Анжи82064-146
15Уфа81254-115
16Енисей81253-115
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