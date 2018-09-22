"Ахмат" и "Оренбург" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Игра прошла в Грозном.
В составе хозяев мяч на 22-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, сравнял счет на 67-й минуте полузащитник Вадим Афонин.
В турнирной таблице "Ахмат" занимает седьмое место с 11 очками. "Оренбург" имеет в активе столько же очков, но опережает грозненцев на одну позицию по дополнительным показателям.
В следующем туре "Ахмат" сыграет против чемпиона страны "Локомотива" в гостях 29 сентября. "Оренбург" 28 сентября примет ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|6
|1
|0
|12-2
|19
|2
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|6-3
|14
|4
|Краснодар
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА
|7
|3
|3
|1
|12-3
|12
|6
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|9-10
|11
|7
|Оренбург
|8
|3
|2
|3
|10-8
|11
|8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|9
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|10
|Арсенал
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|11
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|5-5
|9
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|2-9
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Уфа
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5