Определились финалисты теннисного турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп сыграют в финале парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге с итальянцами Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

Ебавы и Мидделкоп в своем полуфинале обыграли чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса - 7:6 (7:4), 1:6, 10:8.

Берреттини и Фоньини победили белоруса Максима Мирного и австрийца Филиппа Освальда - 7:6 (7:5), 6:3.

Финал турнира в парном разряде состоится в воскресенье, начало - 14:00 мск. В прошлом году чемпионами стали Ебавы и Мидделкоп.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.