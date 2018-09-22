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Российский боксер Кузьмин одержал 13-ю победу, выиграв у Прайса в Лондоне

После 4-го раунда британец Дэвид Прайс отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки
Российский боксер Сергей Кузьмин Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский боксер Сергей Кузьмин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин одержал 13-ю победу на профессиональном ринге. В рейтинговом 10-раундовом поединке супертяжелой категории, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Дэвида Прайса техническим нокаутом в 4-м раунде.

После четвертого раунда Прайс отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. В послужном списке 31-летнего Кузьмина теперь 13 побед (10 нокаутом), ни одного поражения. Россиянин занимает 19-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через несколько боев.

В 2017 году поединок Кузьмина с американцем Амиром Мансуром за титул интернационального чемпиона по версии WBC, прошедший в Москве, завершился технической ничьей в третьем раунде. Судья остановил поединок после столкновения соперников головами. Однако впоследствии в допинг-пробе Мансура было обнаружено запрещенное вещество (бупренорфин), а результат был изменен на "несостоявшийся бой".

Кузьмин - победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел пять боев в США.

В активе 35-летнего Прайса, который является бронзовым призером Олимпиады-2008, 22 победы (18 нокаутом), шесть поражений. В прошлом бою он проиграл россиянину Александру Поветкину нокаутом в пятом раунде.

Поединок Кузьмина и Прайса прошел в андеркарде боя за три престижных титула чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и Поветкиным, который состоится позднее.

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