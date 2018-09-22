Российский боксер Кузьмин готов дать реванш Прайсу после победы в Лондоне

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин готов провести бой-реванш с британцем Дэвидом Прайсом, которого он победил техническим нокаутом в четвертом раунде поединка в Лондоне. Об этом он заявил после боя.
Кузьмин одержал 13-ю победу на профессиональном ринге в супертяжелой категории. "Хочу поблагодарить английских и российских болельщиков. Прайс - не проходимец, а топовый боксер, поэтому мне было нелегко в поединке против него, и благодаря своей силе воли добился победы", - сказал Кузьмин.
"Что касается реванша, то если наши команды договорятся и это будет интересно болельщикам, то я даю предварительно свое согласие. Без проблем", - добавил он.
После четвертого раунда Прайс отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. В послужном списке 31-летнего Кузьмина теперь 13 побед (10 нокаутом), ни одного поражения. Россиянин занимает 19-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через несколько боев.
"Травма давала о себе знать еще до боя, но я продолжал готовиться к нему, - отметил Прайс. - По ходу поединка я ощущал боль, что в итоге и заставило меня досрочно завершить его. Я хотел бы получить право на реванш".
Кузьмин - победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел пять боев в США.