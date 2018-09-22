Сборные Кубани и Северной Осетии стали лучшими на соревнованиях по борьбе в Анапе

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Команды Краснодарского края и Северной Осетии стали победителями на XI открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые в субботу завершились в Анапе, сообщили организаторы.
"В состязаниях приняли участие более 4000 юных спортсменов из 75 регионов нашей страны, было разыграно более 700 комплектов медалей. По итогам Игр победу в общекомандном зачете среди регионов с населением свыше 1,5 млн человек одержала сборная Краснодарского края. В категории менее населенных регионов первое место заняла команда РСО-Алании. Лучшие результаты акции "Рекорд РСБИ" показали Альмир Шарафеев из Татарстана и Артем Резяпкин из Мордовии, сделавшие по 2222 отжимания, Беслан Дидиев из Чечни, выполнивший 85 подтягиваний и Анжелика Ковлева также из Татарстана с 6 тыс. приседаний", - говорится в предоставленном сообщении.
Уточняется, что в этом году на юношеских Играх было представлено 22 вида спорта, аккредитованных Минспортом РФ: киокусинкай, вьет во дао, тхэквондо, спортивная борьба (грэпплинг), тайский бокс, кикбоксинг, сито-рю, сетокан, кендо, капойэра, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо, самбо, борьба на поясах, всестилевое карате, мас-рестлинг, армейский рукопашный бой, комплексное единоборство.
"На протяжении двух недель мы имели возможность оценить талант и мастерство юных спортсменов, приехавших в Анапу со всей России. Было очень приятно видеть счастливые лица детей и их родителей. Мы также надеемся, что в следующем году вы вернетесь в этот прекрасный город, чтобы вновь радовать нас своими спортивными успехами", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Российского союза боевых искусств Рамиля Габбасова.
По ходу игр более трех тысяч спортсменов вступили во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".