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Японская фигуристка Кихира установила мировой рекорд в произвольной программе

На турнире в Словакии 16-летняя японка набрала в произвольной программе 147,37 балла
Рика Кихира EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Рика Кихира
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 22 сентября. Японская фигуристка Рика Кихира установила мировой рекорд в произвольной программе на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии.

Она победила на турнире в Братиславе, показав результат в произвольной программе 147,37 балла. После короткой программы она также лидировала, набрав 70,79 балла. Сумма 16-летней спортсменки составила 218,16 балла.

Предыдущий рекорд в произвольной программе был установлен 7 сентября россиянкой Александрой Трусовой, на этапе юниорского Гран-при в Литве она показала результат 146,70 балла. Рекорды в короткой программе (74,74) и по сумме программ (221,44) продолжают принадлежать Трусовой.

В межсезонье Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения.

Второй на турнире в Словакии стала Элизабет Турсынбаева (192,30) из Казахстана, россиянка Станислава Константинова заняла третье место, судьи оценили ее выступление в 180,02 балла. Полина Цурская стала четвертой (154,61).

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