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Фигурист Коляда победил на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии

По итогам короткой и произвольной программ 23-летний россиянин набрал 274,37 балла
Российский фигурист Михаил Коляда Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский фигурист Михаил Коляда
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Российский фигурист Михаил Коляда выиграл Мемориал Ондрея Непелы, который проходил в Братиславе.

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Российский спортсмен, лидировавший после короткой программы, набрал наибольшую сумму баллов и после произвольного проката. Итоговые баллы Коляды - 274,37. Второе место занял россиянин Сергей Воронов (239,73), третьим стал японец Кейдзи Танака (221,92).

В начале прошлого сезона Коляда также стал победителем соревнований в Словакии. Коляда является бронзовым призером чемпионата мира - 2018, кроме того, на его счету серебро Олимпиады в Пхёнчхане в командном первенстве.

В соревнованиях танцевальных пар на турнире в Словакии также первенствовали россияне. По итогам двух прокатов первое место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 196,42 балла. Второе место заняли американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (178,64). Третьими стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (170,47).

Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар, набрав 157,12 балла. Их опередили американцы Эшли Кэйн и Тимоти Делюк (181,56), а также Деанна Стелато и Натан Бартоломей (174,78).

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