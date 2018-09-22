Боксеры соревновательного вечера в Лондоне с участием Поветкина выходят на ринг в бахилах

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Боксеры, участвующие в субботу в боях на лондонском стадионе "Уэмбли", главным из которых станет противостояние россиянина Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа, выходят на поединки в бахилах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Столь необычный для спортсменов элемент экипировки им необходим, чтобы не намочить боксерки. Дело в том, что в субботу в Лондоне шел дождь, и поскольку боксерский вечер проходит на открытом воздухе, он оставил небольшие лужи в партере, который окружает ринг.

Уже непосредственно перед выходом на ринг боксеры дополнительно протирают свою спортивную обувь о специально подготовленную тряпку.

К вечеру осадки прекратились, однако зрители в партере могут воспользоваться дождевиками.

Поединок Поветкина и Джошуа начнется ориентировочно в 23.50 мск. Ожидается, что он соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.