"Витесс" под руководством Слуцкого сыграл вничью с "Ден Хагом" в чемпионате Нидерландов

ТАСС, 22 сентября. Футбольный клуб "Витесс" сыграл вничью с "Ден Хагом" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата Нидерландов. Главным тренером "Витесса" является российский специалист Леонид Слуцкий.

В составе "Витесса" забитым мячом отметился Тим Матавж (18-я минута), у "Ден Хаага" отличился Нассер Эль-Хайати (65). На 90-й минуте с поля был удален защитник "Витесса" Майкель ван дер Верфф.

"Витесс" набрал девять очков и занимает шестое место в таблице. "Ден Хаг" с семью очками идет девятым.

В следующем туре "Витесс" 30 сентября в гостях сыграет с "Фейенордом". "Ден Хаг" 29 сентября также на выезде встретится с "Херенвеном".

Слуцкий подписал двухлетний контракт с "Витессом" в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа "Халл", в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.