Организаторы боя Поветкин - Джошуа перепутали возраст российского боксера

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Организаторы боя Александр Поветкин - Энтони Джошуа перепутали возраст российского боксера, указав на экранах стадиона "Уэмбли" информацию, согласно которой ему 34 года. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

На самом деле Поветкину 39 лет.

На кону предстоящего боя, который пройдет в ночь на воскресенье, стоят принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.