Сборная России стартует на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке

ТАСС, 23 сентября. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе стартует в воскресенье в австрийском Инсбруке. Российскую команду на турнире возглавит Ильнур Закарин.

29-летний Закарин, являющийся лидером национальной команды, на прошлой неделе в составе швейцарской команды "Катюша-Альпецин" занял 20-е место в генеральной классификации престижной многодневки "Вуэльта Испании", где в прошлом году он стал третьим. В Инсбруке Закарин выступит только в групповой гонке.

Женская сборная России стартует в Австрии без многолетнего лидера 38-летней Ольги Забелинской, которая в августе сменила спортивное гражданство на узбекистанское. По правилам Международного союза велосипедистов (UCI), она не имеет права выступать за сборную Узбекистана на двух чемпионатах мира, однако на гонки, где выступают команды, а не сборные, эти ограничения не распространяются. Забелинская выйдет на старт гонки в составе российской команды Cogeas-Mettler.

Сначала поедут команды

В воскресенье пройдут командные гонки, женская стартует в 12:10 мск, мужская - в 16:40. Во вторник состоится женская индивидуальная гонка на время (16:40 мск), где заявлены Анастасия Яковенко и Мария Новолодская. Мужская "разделка" пройдет в среду (16:10), здесь выступят Павел Сиваков и Антон Воробьев. 29 сентября состоится женская групповая гонка на 156 км, где на старт выйдут Яковенко, Новолодская, Анна Потокина, Ксения Добрынина и Диана Климова. Мужская групповая гонка (258 км) пройдет в воскресенье с участием Закарина, Сивакова, Сергея Чернецкого, Дмитрия Страхова, Павла Кочеткова, Ильдара Арсланова и Ивана Ровного.

В Инсбруке также состоятся соревнования среди молодежи (до 23 лет) и юниоров. В составе молодежной команды России выступят Петр Рикунов, Николай Черкасов, Степан Курьянов, Денис Некрасов, Александр Власов. В юниорскую сборную вошли Лев Гонов, Антон Втюрин, Яков Гусев, Сергей Зацепин, Максим Кулаков, Дарья Малькова, Айгуль Гареева, Анна Байдак, Алена Рыцева и Юлия Галимуллина.

Год назад на чемпионате мира в норвежском Бергене победителями в гонках с раздельным стартом стали Том Дюмулен из Нидерландов и его соотечественница Аннемик ван Флейтен, в групповых гонках первенствовали словак Петер Саган и Хантал Блак из Нидерландов.

В последний раз российские велогонщики выигрывали чемпионат мира в 2002 году в бельгийском Лимбурге, когда в женской "разделке" победила Зульфия Забирова.