Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по боксу, уступив Джошуа

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", он проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде. На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В предстартовых раскладах много говорилось о том, что Джошуа последние поединки проводил в невысоком темпе и в тактическом ключе, отказавшись от зрелищной и эффективной манеры, и в прошлом бою впервые в карьере не сумел победить досрочно (новозеландца Джозефа Паркера), а Поветкин будет опасен только в первых нескольких раундах, а в более поздних на его состоянии будет сказываться возраст и физическая усталость.

Первые раунды поединка эти прогнозы оправдали. Британец не спешил форсировать события в атаке и предложил сопернику тактическую борьбу, заняв центр ринга. Поветкин стремился выйти на ближнюю дистанцию за счет резких рывков с боковыми ударами. В первом раунде россиянину удалось провести неплохой удар справа, но через некоторое время он заметно пошатнулся после одного из выпадов, однако в концовке раунда Поветкин активизировался и уже сам потряс Джошуа. Первые несколько раундов британец часто бил по корпусу, сбивая сопернику дыхание, и стал работать на дальней дистанции на контратаках, много перемещаясь и вынуждая Поветкина охотиться за ним. Россиянин шел вперед и прикладывал немало усилий для нырков, уклонов, резких взрывных выпадов на скачке. Подобная тактика привела к тому, что Поветкин быстро терял силы. Тем не менее в первой половине боя Поветкин смотрелся достойно, держал оппонента в напряжении опасными выпадами и выиграл несколько раундов. Во втором раунде после одного из ударов из носа британца потекла кровь, а в шестом раунде у Поветкина открылось рассечение над левым глазом. Правильная тактика Уже в шестом раунде россиянин заметно устал и стал чаще промахиваться, а в седьмом раунде наступила развязка. Джошуа провел несколько точных комбинаций и после удара справа отправил Поветкина в нокдаун. Россиянин встал на ноги и продолжил бой, однако через несколько секунд не выдержал атакующего натиска британца и снова оказался на полу. Еще до того, как Поветкин упал, его тренер Иван Кирпа сигнализировал об остановке боя, а после рефери не стал открывать счет и присудил победу Джошуа техническим нокаутом.

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