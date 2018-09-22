Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по боксу, уступив Джошуа

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", он проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде.
На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
В предстартовых раскладах много говорилось о том, что Джошуа последние поединки проводил в невысоком темпе и в тактическом ключе, отказавшись от зрелищной и эффективной манеры, и в прошлом бою впервые в карьере не сумел победить досрочно (новозеландца Джозефа Паркера), а Поветкин будет опасен только в первых нескольких раундах, а в более поздних на его состоянии будет сказываться возраст и физическая усталость.
Первые раунды поединка эти прогнозы оправдали. Британец не спешил форсировать события в атаке и предложил сопернику тактическую борьбу, заняв центр ринга. Поветкин стремился выйти на ближнюю дистанцию за счет резких рывков с боковыми ударами. В первом раунде россиянину удалось провести неплохой удар справа, но через некоторое время он заметно пошатнулся после одного из выпадов, однако в концовке раунда Поветкин активизировался и уже сам потряс Джошуа.
Первые несколько раундов британец часто бил по корпусу, сбивая сопернику дыхание, и стал работать на дальней дистанции на контратаках, много перемещаясь и вынуждая Поветкина охотиться за ним. Россиянин шел вперед и прикладывал немало усилий для нырков, уклонов, резких взрывных выпадов на скачке. Подобная тактика привела к тому, что Поветкин быстро терял силы.
Тем не менее в первой половине боя Поветкин смотрелся достойно, держал оппонента в напряжении опасными выпадами и выиграл несколько раундов. Во втором раунде после одного из ударов из носа британца потекла кровь, а в шестом раунде у Поветкина открылось рассечение над левым глазом.
Правильная тактика
Уже в шестом раунде россиянин заметно устал и стал чаще промахиваться, а в седьмом раунде наступила развязка. Джошуа провел несколько точных комбинаций и после удара справа отправил Поветкина в нокдаун. Россиянин встал на ноги и продолжил бой, однако через несколько секунд не выдержал атакующего натиска британца и снова оказался на полу. Еще до того, как Поветкин упал, его тренер Иван Кирпа сигнализировал об остановке боя, а после рефери не стал открывать счет и присудил победу Джошуа техническим нокаутом.
Таким образом, британец успешно воплотил свою тактику - выждать в первой половине боя, заставить соперника выкладываться и терять силы, сбивая ему дыхание ударами в корпус и вынуждая идти вперед и много двигаться. А во второй половине поймать уставшего противника силовыми ударами и "дожать" следующим штурмом.
Пять лет до нового боя за титул
В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения. 39-летний Поветкин не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. Следующего шанса побороться за титул Поветкину пришлось ждать пять лет.
Сначала у Поветкина сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.
Поветкин в прошлом году был оправдан по делу об употреблении допинга, все престижные организации вернули его в свои рейтинги и разрешили боксировать в поединках под своей эгидой. Россиянин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, затем - у румына Кристиана Хаммера. Благодаря последней победе Поветкин завоевал звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Джошуа.
Россиянин подтвердил это право в марте нынешнего года, победив в Кардиффе британца Дэвида Прайса в пятом раунде. При этом Поветкин сам оказался в нокдауне в третьем раунде.
Обидчик Кличко по-прежнему без поражений
Джошуа в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий - WBA и в первый - WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй - в 2017-м, победив Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий - в прошлом поединке в марте этого года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В поединке с Поветкиным британец провел обязательную защиту WBA и добровольную - остальных поясов.
В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения.