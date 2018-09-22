Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче второго раунда чемпионата мира

Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. При этом набранные по итогам двух раундов очки суммируются.

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Италии во втором матче второго группового раунда чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Милане.

Сборная России выступает в группе E с командами Нидерландов, Италии и Финляндии. Команда Сергея Шляпникова идет на втором месте с пятью победами и 15 очками в активе. Лидируют итальянцы (6 побед, 19 очков), голландцы (5, 14) и финны (2, 6) занимают третье и четвертое места соответственно. В следующем матче россияне 23 сентября сыграют с командой Финляндии.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.