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Поветкин после нокаута от Джошуа получил медицинскую помощь

Россиянин проиграл британцу техническим нокаутом в седьмом раунде
Александр Поветкин и Энтони Джошуа AP Photo/Matt Dunham
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российскому боксеру Александру Поветкину после поражения нокаутом в бою на стадионе "Уэмбли" от британца Энтони Джошуа оказали медицинскую помощь на ринге. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. После поединка ему оказали небольшую медицинскую помощь. В частности, врач надел на него кислородную маску.

Поветкин не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне.

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