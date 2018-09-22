Поветкин после нокаута от Джошуа получил медицинскую помощь

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российскому боксеру Александру Поветкину после поражения нокаутом в бою на стадионе "Уэмбли" от британца Энтони Джошуа оказали медицинскую помощь на ринге. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.
Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. После поединка ему оказали небольшую медицинскую помощь. В частности, врач надел на него кислородную маску.
Поветкин не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне.