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Поветкин не получил серьезных травм в бою с Джошуа

Российский боксер проиграл британцу нокаутом в седьмом раунде
Александр Поветкин и Энтони Джошуа EPA-EFE/SEAN DEMPSEY
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
© EPA-EFE/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не получил серьезных травм в поединке против британца Энтони Джошуа. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В ночь на воскресенье Поветкин нокаутом в седьмом раунде проиграл Джошуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Со здоровьем серьезных проблем нет. Было лишь рассечение", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дополнительная медицинская помощь боксеру не потребовалась.

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