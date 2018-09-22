Поветкин не получил серьезных травм в бою с Джошуа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не получил серьезных травм в поединке против британца Энтони Джошуа. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
В ночь на воскресенье Поветкин нокаутом в седьмом раунде проиграл Джошуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
"Со здоровьем серьезных проблем нет. Было лишь рассечение", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дополнительная медицинская помощь боксеру не потребовалась.