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Поветкин признал, что Джошуа оказался сильнее в их поединке в Лондоне

Российский боксер, который проиграл нокаутом, рассказал, что со здоровьем у него все нормально
Энтони Джошуа и Александр Поветкин AP Photo/Matt Dunham
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин признал, что британец Энтони Джошуа оказался сильнее в их очном поединке в Лондоне. Об этом он рассказал журналистам.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. После поединка ему оказали небольшую медицинскую помощь. В частности, врач надел на него кислородную маску.

"Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал. Со мной все нормально. Проиграл бой, хотя вел его нормально. Но пропустил удар, ничего уже не сделаешь, Джошуа оказался сильнее", - сказал Поветкин.

"Чувствую себя хорошо", - ответил он на вопрос о самочувствии.

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