Бивол: Джошуа победил Поветкина благодаря своей молодости

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа сумел одолеть российского боксера Александра Поветкина благодаря тому, что значительно моложе своего соперника, который раньше устал во время поединка. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол.
В ночь на воскресенье 39-летний Поветкин проиграл 28-летнему Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне.
"Поветкин вел бой, но это бокс, это супертяжелый вес. Я поздравляю Джошуа, но жаль, что с Александром так получилось. Важнее было, что Джошуа моложе в этом бою. Потому что он все видел, но в определенный момент он устал, пропала внимательность, Джошуа - молодой парень", - сказал Бивол.
На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).