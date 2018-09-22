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Усик назвал потрясающим боксерский бой Поветкина с Джошуа

По словам украинского боксера, поединок до последнего держал в напряжении
Александр Поветкин и Энтони Джошуа EPA-EFE/SEAN DEMPSEY
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
© EPA-EFE/SEAN DEMPSEY

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Боксерский поединок Александра Поветкина с британцем Энтони Джошуа получился потрясающим. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе украинец Александр Усик.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли", который собрал порядка 80 тыс. зрителей.

"Потрясающий бой, до последнего держал меня в напряжении, прям ух как!" - сказал Усик.

В послужном списке Поветкина теперь 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения. 39-летний боксер не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения.

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