Фьюри: бой с Поветкиным показал, что Джошуа слишком медленный и громоздкий боксер

В ночь на воскресенье в Лондоне Джошуа победил Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. Он защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

ТАСС, 23 сентября. Бой Энтони Джошуа с россиянином Александром Поветкиным показал, что британец является слишком медленным и громоздким боксером. Такое мнение в своем Instagram высказал бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

"Думаю, можно с уверенностью сказать, что наш бой с Джошуа никогда не состоится. Он и его команда сказали, что они хотят провести поединок с Деонтеем Уайлдером или Диллианом Уайтом, а мое имя даже не упоминали. Он считает нормальным драться с 39-летним боксером, который вдвое меньше него, сегодняшний бой четкое доказательство тому, что мне предстоит поединок с лучшим тяжеловесом в мире на данный момент в лице Уайлдера. Джошуа даже рядом не стоит, он медленный, методичный, громоздкий, так что не зря он меня избегает, я бы сам на его месте так поступал", - заявил Фьюри.

Фьюри проведет следующий бой против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) американца Уайлдера 1 декабря. В послужном списке 30-летнего Фьюри 27 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения.