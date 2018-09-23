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НХЛ

Шайба Свечникова принесла "Детройту" победу над "Бостоном" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Евгений Свечников AP Photo/Paul Sancya
Евгений Свечников
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 23 сентября. "Детройт" в овертайме со счетом 4:3 обыграл "Бостон" в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Филип Задина (3-я минута), Деннис Чоловски (18), Вили Саарийярви (41) и российский форвард Евгений Свечников (62). В составе проигравших отличились Кэмерон Хьюз (8), Дэниэл Уинник (45) и Аксель Андерссон (55).

21-летний Свечников провел на льду 14 минут 16 секунд, нанес один бросок и был признан лучшим игроком встречи.

В другом матче дня "Тампа" дома обыграла "Нэшвилл" со счетом 5:2. Одну из шайб у хозяев забросил российский форвард Александр Волков (16 минут, 2 броска, 2 хита). У гостей играл нападающий Яков Тренин (13 минут, 2 блока).

"Монреаль" дома был сильнее "Оттавы" - 3:2. Одной шайбой отметился нападающий хозяев Никита Щербак (15 минут, 2 броска, 2 хита).

Другие результаты:

  • "Питтсбург" - "Коламбус" - 7:3. Форвард гостей Виталий Абрамов провел на льду 15 минут, сделав 3 броска.
  • "Миннесота" - "Колорадо" - 7:0. В составе гостей играли форварды Игорь Швырев (13 минут, 1 хит, 1 блок) и Владислав Каменев (17 минут, 2 броска).
  • "Баффало" - "Торонто" - 2:3. У гостей играли защитники Никита Зайцев (20 минут, 2 броска, 1 хит, 4 блока) и Игорь Ожиганов (20 минут, 1 бросок, 1 блок).
  • "Айлендерс" - "Рейнджерс" - 5:2. В составе проигравших матч провели голкипер Александр Георгиев (17 сейвов из 20 бросков) и форвард Владислав Наместников (2 броска).
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