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Промоутер: реванша Поветкин - Джошуа не будет, опция была только при победе россиянина

В ночь на воскресенье российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде
Александр Поветкин и Энтони Джошуа EPA-EFE/SEAN DEMPSEY
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
© EPA-EFE/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боя-реванша между Александром Поветкиным и британским боксером Энтони Джошуа не будет, соответствующий пункт в контракте был предусмотрен только в случае победы россиянина. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос о том, был ли предусмотрен реванш в случае победы Поветкина.

В ночь на воскресенье 39-летний Поветкин проиграл 28-летнему Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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