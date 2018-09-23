Боксер Джошуа на русском пожелал Поветкину удачи после поединка в Лондоне

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в Twitter на русском языке поблагодарил россиянина Александра Поветкина за поединок, который прошел в ночь на воскресенье в Лондоне.

Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде. После боя Джошуа выложил в соцсеть видеозапись, в которой он пришел в раздевалку Поветкина, чтобы отдать ему дань уважения. Джошуа поклонился Поветкину и поблагодарил его и всю его команду.