Боксер Джошуа на русском пожелал Поветкину удачи после поединка в Лондоне

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в Twitter на русском языке поблагодарил россиянина Александра Поветкина за поединок, который прошел в ночь на воскресенье в Лондоне.
Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде. После боя Джошуа выложил в соцсеть видеозапись, в которой он пришел в раздевалку Поветкина, чтобы отдать ему дань уважения. Джошуа поклонился Поветкину и поблагодарил его и всю его команду.
Udachi Povetkin. All the best for your future #AJBXNG pic.twitter.com/xu5U460xyj— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 22 сентября 2018 г.
"Удачи, Поветкин", - подписал видеозапись британец. Также Джошуа сообщил, что после боя с Поветкиным захотел посетить Россию. "Все, что я хочу сейчас, - это показать, как я тебя уважаю, - сказал британский боксер. - Ты очень крепкий соперник, я теперь хочу приехать в Россию".
"В любое время", - ответил Поветкин, после чего соперники обменялись традиционным боксерским приветствием.
Джошуа в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий - WBA и в первый - WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй - в 2017-м, победив Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий - в прошлом поединке в марте этого года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В поединке с Поветкиным британец провел обязательную защиту WBA и добровольную - остальных поясов.
В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения.