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Лебедев рассчитывает провести следующий бой в конце ноября

Российский боксер в последнем поединке победил нокаутом турка Хизни Алтункая
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский боксер Денис Лебедев рассчитывает провести следующий поединок в конце ноября текущего года. Об этом он сообщил ТАСС.

Лебедев 7 сентября после годичного перерыва провел поединок против турка Хизни Алтункая. Бой, проходивший в Челябинске, завершился победой 39-летнего россиянина нокаутом в третьем раунде.

"Время, проведенное без бокса, хорошо на меня повлияло, сейчас у меня есть планы на будущее, в том числе и боксерское, есть пара задумок, но об этом я пока говорить не буду, рано, - сказал Лебедев.- Увидите ли меня на ринге до конца года? Да, обязательно, думаю, это будет конец ноября".

Всего на счету Лебедева 31 победа, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения.

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