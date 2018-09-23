Около 450 бегунов из Таиланда вышли на старт Московского марафона

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бегуны из Таиланда стали самой представительной командой, приехавшей на Московский марафон из-за рубежа. Как сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов, в воскресенье на старт вышло около 450 жителей этой азиатской страны.
"В Московском марафоне примут участие около 2,5 тыс. иностранцев из 91 страны мира, - заметил Тарасов. - Максимальное количество зарубежных бегунов - из Таиланда. Около 450 жителей этой страны вышли сегодня на старт, они зарегистрировались в первую неделю после открытия регистрации".
"С чем связан такой интерес? У нас здесь в прошлом году бежал очень известный в Таиланде блогер, который очень много выступает по всему миру. И с открытием регистрации он написал большой блог о том, как здорово бегать в России. Буквально в этот же день около 500 тайцев организованно зарегистрировались", - рассказал директор марафона.
Как подчеркнул Тарасов, Московский марафон остается самым массовым марафоном в России. "Он собрал сегодня около 30 тысяч участников. Впервые в своей истории мы проводим два раздельных старта - для 10-километровой дистанции и стандартных 42,2 километра", - отметил директор Московского марафона.
Первый Московский марафон прошел в 2013 году. В нем приняло участие 4778 человек, из них 2366 пробежали 42,2 км, а 2412 - десятикилометровку. На старт Московского марафона - 2013 вышли 315 иностранных бегунов из 45 стран. К 2017 году количество зарубежных участников возросло до 1185 человек (из 70 стран).