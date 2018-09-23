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Рекордсмен Московского марафона на 10 км Никитин отметил поддержку со стороны зрителей

Победитель забега рассказал, что очень серьезно готовился к старту
Владимир Никитин Валерий Шарифулин/ТАСС. архив
Владимир Никитин
© Валерий Шарифулин/ТАСС. архив

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Владимир Никитин, победивший с рекордом соревнований в забеге на 10 км на Московского марафоне, очень серьезно готовился к этому старту. Как сообщил спортсмен журналистам, он смог показать рекордный результат благодаря активной зрительской поддержке.

Никитин показал на финише 10-километровки результат 28 минут 47 секунд, установив новый рекорд соревнований. Он побил достижение Ринаса Ахмадеева (29.07), установленное в 2016 году.

"При такой погоде мне хорошо сегодня бежалось, легко, только на финише темп немного снизился, - заметил Никитин. - Я к этому старту очень серьезно готовился, поэтому тренировочным его назвать никак нельзя. Очень понравилось бежать при таком количестве болельщиков, которые так поддерживали меня и помогли показать высокий результат. Этот старт стал для меня заключительным в сезоне, можно сказать, поставил сегодня победную точку, теперь буду отдыхать".

Никитин является действующим чемпионом России на дистанции 1500 метров.

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