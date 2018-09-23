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Кудряшов: болельщики увидели лучшего Поветкина в бою с Джошуа

Бывший претендент на титул чемпиона мира отметил, что российский боксер хорошо начал бой, но потом британец подстроился под его ритм
Дмитрий Кудряшов Валерий Шарифулин/ТАСС
Дмитрий Кудряшов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский боксер Александр Поветкин показал свои лучшие качества в бою против британца Энтони Джошуа. Такое мнение ТАСС высказал бывший претендент на титул чемпиона мира Дмитрий Кудряшов.

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Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

"В первых раундах Саша попадал неплохо и вообще вел бой, но Джошуа подстроился под этот ритм и сделал то, что должен был сделать. Энтони изначально был фаворитом, но это бокс, победить мог любой, и в первых раундах Поветкин неплохо попадал. В этом бою мы увидели лучшего Поветкина - были и движения корпусом, и быстрые удары, но Джошуа тактически все просчитал и приучил Сашу к левой руке, правую до этого момента не использовал, а потом показал в корпус и ударил в голову. В принципе, классическая комбинация, все гениальное просто", - заявил Кудряшов.

"Будет ли третий заход на титул? Все зависит от Александра, есть много примеров, когда люди возвращались, но скоро 40 лет нашему витязю, и с каждым годом это будет сделать все сложнее и сложнее. Все решать ему и его команде - если остался порох, то нужно боксировать, на пенсию всегда успеет", - заключил Кудряшов.

В активе 28-летнего Джошуа 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения.

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