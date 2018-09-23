Дрозд: Поветкину не хватило эффективности в атаке в бою с Джошуа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российскому боксеру Александру Поветкину не хватило эффективности в атаке в поединке с британцем Энтони Джошуа. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший чемпион мира Григорий Дрозд.
"Саша дрался как лев, это была битва, но все, к сожалению, было очевидно, - сказал Дрозд. - Саша хорошо попал в первом раунде, но по сути почти не попал больше за весь бой. А так - было много бросков, много ударов по воздуху, но мало эффективности. Саша не так сильно нагрузил Джошуа, как бы хотелось".
"Конечно, Саша может боксировать дальше, он это показал. Но Джошуа выявил проблемные зоны у Саши: ногами не доходит, дистанцию он так и не смог почувствовать. У него были шансы, но Джошуа и по скорости быстрее, и очень внимательный, он показал очень умный и рациональный бокс", - добавил собеседник агентства.
Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения.