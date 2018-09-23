Киселев и Трофимова стали победителями Московского марафона

ЧМ-2018 по дзюдо

Морозов: российские дзюдоистки еще сохраняют шансы на медали чемпионата мира в Баку

Спустя четыре дня с начала турнира ни одна из российских спортсменок не смогла завоевать медаль

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