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Киселев и Трофимова стали победителями Московского марафона

Степан Киселев преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 22 секунды, Сардана Трофимова - за 2 часа 28 минут 31 секунду
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Степан Киселев выиграл Московский марафон, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

31-летний Киселев, чемпион России 2016 года в марафоне, преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 15 минут 22 секунды. Второе место занял Алексей Трошкин (2:16.01), третье - Артем Аплачкин (2:19.54).

В женском забеге первой стала россиянка Сардана Трофимова. 30-летняя спортсменка, побеждавшая и на Московском марафоне - 2017, преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 31 секунду, установив новый рекорд соревнований. Второе место заняла Татьяна Архипова (2:35.08), третье - Мария Осокина (2:37.31).

В рамках Московского марафона также разыгрывался Кубок России на этой дистанции.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт вышли более 30 тысяч человек.

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