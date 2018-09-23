Киселев и Трофимова стали победителями Московского марафона

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Степан Киселев выиграл Московский марафон, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
31-летний Киселев, чемпион России 2016 года в марафоне, преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 15 минут 22 секунды. Второе место занял Алексей Трошкин (2:16.01), третье - Артем Аплачкин (2:19.54).
В женском забеге первой стала россиянка Сардана Трофимова. 30-летняя спортсменка, побеждавшая и на Московском марафоне - 2017, преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 31 секунду, установив новый рекорд соревнований. Второе место заняла Татьяна Архипова (2:35.08), третье - Мария Осокина (2:37.31).
В рамках Московского марафона также разыгрывался Кубок России на этой дистанции.
Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт вышли более 30 тысяч человек.