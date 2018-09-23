Хрюнов: Поветкин должен принять решение насчет продолжения карьеры

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский боксер Александр Поветкин сам должен принять решение о дальнейшей карьере после поражения в бою против британца Энтони Джошуа. Такое мнение ТАСС высказал промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов.

Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Давайте посмотрим на исход боя как на спортивный результат и на то место, которое занимает Александр Поветкин в российском спорте и истории бокса. Это великий спортсмен, огромного масштаба личность, он выиграл в этом виде спорта все, что только возможно. Вчера, к сожалению, не получилось выиграть, но Александр - это тот человек, который на протяжении 20 лет мотивировал заниматься боксом и спортом вообще, это человек, который всегда нес знамя российского государства, сражался во всех своих боях", - заявил Хрюнов.

"Получилось так, что команда Джошуа лучше подготовилась к поединку, я удручен таким результатом, но скажу одно - пройдет какое-то время, и все забудут результат одного боя и все будут всегда гордиться Александром Поветкиным. Он дошел в своей карьере до той точки, когда снова боролся за титулы, не вышло, но ничего страшного. Не хочу сейчас говорить насчет его дальнейшей карьеры, думаю, что это личное дело самого Александра. Сейчас пройдет какое-то время, решение он примет сам", - заключил собеседник агентства.

В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения.