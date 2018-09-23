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Наследие ЧМ-2018

Число ударов из-за пределов штрафной на ЧМ по футболу за восемь лет упало на треть

Согласно данным ФИФА, в 2010 году на чемпионате мира в ЮАР футболисты нанесли 1000 ударов из-за пределов штрафной, через четыре года в Бразилии - 788, на турнире в России - 684
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Число ударов из-за пределов штрафной на чемпионатах мира по футболу за последние восемь лет упало на треть. Об этом на конференции Международной федерации футбола (ФИФА), посвященной итогам чемпионата мира в России, рассказал голландский футболист и тренер Марко ван Бастен, который является руководителем отдела по техническому развитию организации.

Согласно данным ФИФА, в 2010 году на чемпионате мира в ЮАР футболисты нанесли 1000 ударов из-за пределов штрафной, через четыре года в Бразилии - 788, в России этот показатель упал до 684.

"Вот почему футбол стал сложнее, игроки должны быть умными, технически подготовленными, чтобы создать сложности противнику, - заметил ван Бастен. - Им нужно действовать быстрее и изобретательней, чтобы заставить врасплох защитников, которые сейчас действуют очень компактно на подходах к штрафной".

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля. Победу одержала сборная Франции, команда России дошла до четвертьфинала.

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