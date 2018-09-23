Кремлев: Поветкин не смог составить конкуренцию в бою с Джошуа

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский боксер Александр Поветкин не смог ничего противопоставить британцу Энтони Джошуа в их поединке, бой получился односторонним. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.
"Конечно, хотелось бы победы Александра, но так получилось, класс боксеров разный, Саше нужно было поберечь здоровье. Понятно, что это был его последний шанс, ну и денег нужно было подзаработать, но бой был в одну кассу, не сказал бы, что Поветкин составил какую-то конкуренцию. Я бы посоветовал бы ему заняться популяризацией бокса, общаться с детьми. Мы уважаем его как олимпийского чемпиона, который представлял честь нашей страны и принес золото", - заявил Кремлев.
В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения.