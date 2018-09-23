Лебедев: Поветкин ничего не давал сделать Джошуа в течение боя, но прозевал один удар

ЛОНДОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский боксер Александр Поветкин был в хорошей форме и правильно вел бой с британцем Энтони Джошуа, но прозевал один удар и соперник уже не упустил возможность закончить поединок нокаутом. Такое мнение ТАСС высказал российский боксер Денис Лебедев.

Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Нельзя говорить, что была допущена ошибка. Все для Александра складывалось хорошо, но тем и интересен его величество бокс, что все может поменяться в одну секунду. Джошуа - еще молодой боец, ему еще набирать и набирать, потенциал у него большой. Саша же перехватил инициативу, но зевнул один удар, а у Джошуа, надо отметить, хорошее чутье, он уже не отпустил", - прокомментировал Лебедев итоги боя.

"Возможно, сказалось то, что он моложе, но я считаю, что Саша был в хорошей форме: нырки, движения корпусом, он ничего не дал делать Джошуа. Все было сделано правильно, но зевнул. А это супертяжелый вес, все быстро закончилось", - добавил российский боксер.

Лебедев уклонился от ответа на вопрос, стоит ли Поветкину завершать карьеру после такого поражения. "Это ему решать, я даже не хочу об этом говорить. Он сам решит", - заявил боксер.

В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения.