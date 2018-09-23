ФИФА откроет доступ к полной статистической информации матчей ЧМ-2018 в России

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставит открытый доступ для всех желающих к подробной статистической информации по матчам чемпионата мира 2018 года в России. Об этом было объявлено на конференции ФИФА в Лондоне, посвященной итогам турнира.

На такой шаг ФИФА идет впервые. Статистические отчеты раньше были доступны только национальным федерациям, теперь с ними смогут ознакомиться любители игры по всему миру. Он будет опубликован на сайте организации.