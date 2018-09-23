ФИФА откроет доступ к полной статистической информации матчей ЧМ-2018 в России

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставит открытый доступ для всех желающих к подробной статистической информации по матчам чемпионата мира 2018 года в России. Об этом было объявлено на конференции ФИФА в Лондоне, посвященной итогам турнира.
На такой шаг ФИФА идет впервые. Статистические отчеты раньше были доступны только национальным федерациям, теперь с ними смогут ознакомиться любители игры по всему миру. Он будет опубликован на сайте организации.
В нем будет содержаться информация по каждой команде, по каждому матчу турнира. Можно будет узнать полную статистику футболистов, ознакомиться с тактическим анализом игр, сравнить показатели как участников финальной стадии чемпионата мира, так и тех, кто не сумел выступить в России.
Программа также будет содержать ссылки на видеоотчеты матчей.
Технический отчет, который подготовил специальный комитет ФИФА, будет опубликован 16 октября.