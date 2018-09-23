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Наследие ЧМ-2018

ФИФА откроет доступ к полной статистической информации матчей ЧМ-2018 в России

На такой шаг ФИФА идет впервые в истории
Логотип ФИФА EPA/STEFFEN SCHMIDT
Логотип ФИФА
© EPA/STEFFEN SCHMIDT

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставит открытый доступ для всех желающих к подробной статистической информации по матчам чемпионата мира 2018 года в России. Об этом было объявлено на конференции ФИФА в Лондоне, посвященной итогам турнира.

На такой шаг ФИФА идет впервые. Статистические отчеты раньше были доступны только национальным федерациям, теперь с ними смогут ознакомиться любители игры по всему миру. Он будет опубликован на сайте организации.

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В нем будет содержаться информация по каждой команде, по каждому матчу турнира. Можно будет узнать полную статистику футболистов, ознакомиться с тактическим анализом игр, сравнить показатели как участников финальной стадии чемпионата мира, так и тех, кто не сумел выступить в России.

Программа также будет содержать ссылки на видеоотчеты матчей.

Технический отчет, который подготовил специальный комитет ФИФА, будет опубликован 16 октября.

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