Немецкая команда Canyon SRAM победила на ЧМ по велошоссе в женской командной "разделке"

ТАСС, 23 сентября. Немецкая команда Canyon SRAM Racing одержала победу на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в женской командной гонке с раздельным стартом. Турнир стартовал в воскресенье в Инсбруке.

За немецкую команду выступали белоруска Алена Омелюсик, британки Элис и Ханна Барнс, итальянка Елена Чеккини и немки Лиза Кляйн и Трикси Воррак. Спортсменки преодолели дистанцию 42,5 км за 1 час 1 минуту 46,60 секунды. Вторыми финишировали велогонщицы из голландской команды Boels Dolmans Cycling Team, которую представляли голландки Хантал Блак, Эми Питерс, Анна ван дер Брегген, канадка Кэрол-Энн Канюэль, датчанка Амалия Дидериксен и Кристин Майерус из Люксембурга, они проиграли победительницам 21,90 секунды. Третье место заняла еще одна голландская команда Team Sunweb, за которую выступали голландки Эллен ван Дейк, Люсинда Бранд, канадка Лиа Кирхман, Лиана Липперт, датчанка Пернилла Матисен и американка Корин Ривера, уступив победительницам 28,67 секунды.

Российская команда Cogeas-Mettler Pro Cycling Team заняла 11-е место, проиграв лидерам 3 минуты 56,69 секунды. За Cogeas-Mettler Pro Cycling Team выступали россиянки Евгения Аугустинас и Гульназ Бадыкова, киприотка Антри Христофору и Ольга Забелинская из Узбекистана. 38-летняя Забелинская много лет была лидером сборной России, но в августе сменила гражданство на узбекистанское. По правилам Международного союза велосипедистов (UCI), она не имеет права выступать за сборную Узбекистана на двух чемпионатах мира за исключением гонок, где выступает команды, а не сборные, как в случае с командной "разделкой".

Воррак пятый раз в карьере стала чемпионкой мира в командной "разделке". Омелюсик стала двукратной чемпионкой в данной дисциплине. Для Элис и Ханны Барнс, а также для Чеккини и Кляйн это золото стало первым в карьере на мировых первенствах.

Мужчины проедут командную гонку с раздельным стартом позднее в воскресенье. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке завершится 30 сентября.