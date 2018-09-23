Дешам: Погба несправедливо называют эгоистом, он - командный игрок

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Полузащитника сборной Франции Поля Погба несправедливо критикуют за чрезмерную эгоистичность и индивидуализм, поскольку на футбольном поле и за его пределами он всегда нацелен на то, чтобы принести пользу своей команде. Такое мнение на конференции Международной федерации футбола (ФИФА) высказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Сборная Франции одержала победу на чемпионате мира в России.

"Я ничего особенного с ним не делал, - сказал Дешам, отвечая на вопрос, почему Погба на чемпионате мира играл лучше, чем он это делал, выступая в прошлом сезоне за "Манчестер Юнайтед". - Во Франции, да во всем мире у болельщиков сложилось впечатление, которое на самом деле не соответствовало его характеру. Он выступает за сборную с 2013 года, и я могу сказать, что он всегда думает о команде, о коллективе".

"У него имидж индивидуалиста, эгоиста, но это искаженное представление о нем. Напротив, он всегда думает о коллективе. Сейчас ему 25 лет, и он прекрасный образец для молодых футболистов. Но и для 30-летних он свой, потому что он давно уже с ними играет вместе. И на чемпионат мира он приехал в сборную с готовностью побеждать".

Ментальный рост Погба

Также главный тренер сборной отметил, что Погба стал лидером национальной команды не только на поле, но и за его пределами. "Он стал рупором сборной. У него хорошо получается говорить от имени команды. Некоторым игрокам сложно складывать слова в предложения, у них заплетается речь, а у него это получается, он довольно красноречивый человек", - заметил специалист.

Также Дешам обратил внимание на то, что Погба уже не так остро реагирует на критику со стороны СМИ.

"Его часто в прошлом несправедливо критиковали, поэтому он чувствовал, что к нему агрессивно относятся. Но мы обсудили этот момент, и я сказал ему, что общение со СМИ - это часть его работы, в то время как они имеют право на критику, - сказал чемпион мира 1998 года. - Да, конечно, бывает обидно и неприятно, но когда он все проанализировал, то понял это, что позволило ему ментально повзрослеть, успокоиться".

"Конечно, мы разговаривали об этом, надеюсь, что мне тоже удалось оказать влияние на это, но я не хочу преувеличивать свои заслуги - в сборную он пришел готовым стать чемпионом мира и повел всю сборную за собой".